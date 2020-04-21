В России растет заболеваемость коронавирусом: более 5600 случаев в сутки

21 апреля, 2020, 11:59

В России за минувшие сутки обнаружили 5642 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных в России достигло 52 763 человек

Согласно официальным данным, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3083. Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 - в Петербурге, 101 - в Нижегородской области.

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За сутки в России умер 51 пациент, всего количество летальных исходов в стране достигло 456 человек.

За сутки в стране выздоровел 427 человек, а всего - 3873.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давке в метро.

16 апреля Путин также заявил, что парад на 9 мая будет отложен.