В России растет заболеваемость коронавирусом: более 5600 случаев в сутки
Согласно официальным данным, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3083. Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 - в Петербурге, 101 - в Нижегородской области.
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За сутки в России умер 51 пациент, всего количество летальных исходов в стране достигло 456 человек.
За сутки в стране выздоровел 427 человек, а всего - 3873.
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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.
Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давке в метро.
16 апреля Путин также заявил, что парад на 9 мая будет отложен.
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