В райсуде Чернигова у подозреваемого обнаружили коронавирус: здание дезинфицируют
21 апреля, 2020, 14:19
В Черниговском райсуде у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус, в здании проводят дезинфекцию
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилась длительное время в розыске и было задержано работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша", - говорится в сообщении.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Все работники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся на самоизоляции.
Также решили самоизолироваться судья и секретарь судебного заседания. Сейчас в помещении суда проводят дезинфекцию.
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