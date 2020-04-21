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Espreso.tvОбществоВ райсуде Чернигова у подозреваемого обнаружили коронавирус: здание дезинфицируют

В райсуде Чернигова у подозреваемого обнаружили коронавирус: здание дезинфицируют


фото: reuters
В Черниговском райсуде у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус, в здании проводят дезинфекцию

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилась длительное время в розыске и было задержано работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша", - говорится в сообщении.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Все работники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся на самоизоляции.

Также решили самоизолироваться судья и секретарь судебного заседания. Сейчас в помещении суда проводят дезинфекцию.

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