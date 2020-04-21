В Одесской области больницу закрыли на карантин из-за обилия случаев заражения коронавирусом среди медиков
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.
"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование ", - написал он.
Всего в Подольске зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом.
В Одесской области по состоянию на утро вторника, 21 апреля, подтверждены 146 случаев.
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