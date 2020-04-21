В Нацбанке показали, кому предоставляли доступ к банковской тайне украинцев с начала года
21 апреля, 2020, 16:16
Национальный банк Украины на протяжении I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам украинцев в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз
Об этом сообщила пресс-служба НБУ .
Согласно сообщению, предоставление доступа происходило по инициативе:
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Генеральной прокуратуры - 4 раза;
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Национальной полиции Украины - 9 раз;
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Службы безопасности Украины - 5 раз;
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Национального антикоррупционного бюро Украины - 5 раз;
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Государственной фискальной службы Украины - 9 раз;
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Государственного бюро расследования - 4 раза.
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