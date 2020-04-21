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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке показали, кому предоставляли доступ к банковской тайне украинцев с начала года

В Нацбанке показали, кому предоставляли доступ к банковской тайне украинцев с начала года


фото: НБУ
Национальный банк Украины на протяжении I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам украинцев в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз

Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

Согласно сообщению, предоставление доступа происходило по инициативе:

  • Генеральной прокуратуры - 4 раза;

  • Национальной полиции Украины - 9 раз;

  • Службы безопасности Украины - 5 раз;

  • Национального антикоррупционного бюро Украины - 5 раз;

  • Государственной фискальной службы Украины - 9 раз;

  • Государственного бюро расследования - 4 раза.

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