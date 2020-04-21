В мире зафиксировали более 2,5 миллиона случаев COVID-19
21 апреля, 2020, 17:42
В мире уже зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражений COVID-19, из которых более 171 000 - летальные
Об этом сообщает Worldometer .
Так, по состоянию на 15 часов 21 апреля общее количество зараженных коронавирусом в мире достигло 2503332 человек, умерло - 171 791 человек, выздоровели - 659 300 пациентов.
В тройку наиболее пораженных пандемией COVID-19 стран входят США (792 938 случаев), Испания (204 178 случаев) и Италия (181 228 случаев).
Как сообщалось, в Украине сегодня 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
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