В мире зафиксировали более 2,5 миллиона случаев COVID-19

21 апреля, 2020, 17:42

В мире уже зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражений COVID-19, из которых более 171 000 - летальные

Об этом сообщает Worldometer .

Так, по состоянию на 15 часов 21 апреля общее количество зараженных коронавирусом в мире достигло 2503332 человек, умерло - 171 791 человек, выздоровели - 659 300 пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией COVID-19 стран входят США (792 938 случаев), Испания (204 178 случаев) и Италия (181 228 случаев).

Как сообщалось, в Украине сегодня 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.