В Минэкономики готовят специальный порядок работы рынков во время карантина

21 апреля, 2020, 22:11

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит специальный порядок работы продуктовых рынков

Об этом hromadske сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он сказал, что Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".

Немчинов также отметил, что в правительстве понимают, что фермерам необходимо иметь возможность реализовать свою продукцию.

"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации, я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина", - отметил министр.