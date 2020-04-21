В Киеве врачи получили доплаты в 17 тыс. грн за борьбу с коронавирусом, - Кличко

21 апреля, 2020, 12:40

На доплаты медикам из городского бюджета столицы выделили 10,8 млн грн

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта", - отметил мэр.

Он добавил, что город установил им доплату в размере девяти должностных окладов.

На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн. В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирус составляет:

Врачам - 17 тыс. грн

Медицинским сестрам - 13 тыс. грн

Младшему медицинскому персоналу - 11 тыс. грн

"Таким образом, врачи за март получают в среднем от 30 до 50 тыс. грн., медсестры - от 25 до 30 тыс. грн, младший медперсонал от 20 до 25 тыс. грн", - подчеркнул Виталий Кличко.

Городской глава отметил, что санитары и водители "скорых" также получают премию за март.

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