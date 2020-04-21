В Киеве врачи получили доплаты в 17 тыс. грн за борьбу с коронавирусом, - Кличко
Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта", - отметил мэр.
Он добавил, что город установил им доплату в размере девяти должностных окладов.
На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн. В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирус составляет:
- Врачам - 17 тыс. грн
- Медицинским сестрам - 13 тыс. грн
- Младшему медицинскому персоналу - 11 тыс. грн
"Таким образом, врачи за март получают в среднем от 30 до 50 тыс. грн., медсестры - от 25 до 30 тыс. грн, младший медперсонал от 20 до 25 тыс. грн", - подчеркнул Виталий Кличко.
Городской глава отметил, что санитары и водители "скорых" также получают премию за март.
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