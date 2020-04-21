В Киеве правоохранители разоблачили наркосиндикат с партией метадона на $ 2 млн

21 апреля, 2020, 21:25

Столичная прокуратура вместе с Нацполицией разоблачила мощную преступную группировку, которая причастна к массовому производству и сбыту на территории Киева и Киевской области метадона. Одним из организаторов группировки является бывший правоохранитель

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во вторник, 21 апреля 2020 года, по результатам совместной спецоперации прокуратуры города Киева и Национальной полиции Украины разоблачена и ликвидирована мощная наркоорганизация, члены которой причастны к массовому производству и сбыту на территории Киева и Киевской области особо опасного вещества метадон", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в ходе спецоперации проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях, расположенных в городе Киеве и Киевской области.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около $ 2 млн, что является крупнейшей партией психотропных веществ, изъятых за последние годы, около 500 л прекурсоров, оборудование, которое использовалось для изготовления наркотического средства, а также мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства ", - говорится в сообщении.

В результате задержаны 13 участников группировки. Среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел, лица, обеспечивающие деятельность нарколабораторий, и фасовщики.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Сообщается, что уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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