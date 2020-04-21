В Киеве ожидают пика эпидемии COVID-19 через одну или две недели, - Кличко

21 апреля, 2020, 12:54

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что власти имеют план поэтапного снятия карантина с города, однако сначала нужно пройти пик заболеваемости COVID-19

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболевания коронавирусом", - заявил Кличко.

Он отметил, что бизнес должен работать, а город - развиваться.

"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица", - подчеркнул мэр, добавив, что в КГГА анализируют европейский опыт борьбы с пандемией.

"Мы должны пройти пик заболевания. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", - подчеркнул Кличко.

Напомним, на 21 апреля в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19

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