В Киеве ожидают пика эпидемии COVID-19 через одну или две недели, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболевания коронавирусом", - заявил Кличко.
Он отметил, что бизнес должен работать, а город - развиваться.
"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица", - подчеркнул мэр, добавив, что в КГГА анализируют европейский опыт борьбы с пандемией.
"Мы должны пройти пик заболевания. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", - подчеркнул Кличко.
- Напомним, на 21 апреля в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19
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