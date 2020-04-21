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Espreso.tvОбществоВ Кременчуге больница, в которой произошла вспышка коронавируса, скрывает данные о зараженных, - горсовет

В Кременчуге больница, в которой произошла вспышка коронавируса, скрывает данные о зараженных, - горсовет


фото: reuters
Руководство расположенной в Кременчуге Центральной районной больницы, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19, скрывает сведения об инфицированных пациентах и медицинских работниках

Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета.

"В Кременчуге зарегистрировано 48 случаев заболевания COVID-19. Такая высокая цифра связана с тем, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Центральной районной больнице Кременчугского района, территориально расположенной на территории г. Кременчуга... К сожалению, руководство Центральной районной больницы не идет на сотрудничество ни с городскими властями, ни с лабораторным центром, не сообщает данные о выявленных больных среди пациентов и работников лечебного учреждения", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, мэр Кременчуга Виталий Малецкий обратился к жителям города, которые лечились в Центральной районной больнице или посещали больных, имевших контакт с пациентами и медицинскими работниками ЦРБ в период с начала апреля 2020 года, чтобы они сообщили об этом своему семейному врачу или на горячую телефонную линию 1563. Это позволит им, прежде всего, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких, подчеркнули в горсовете. Врачи свяжутся с ними и расскажут, как следует действовать в этой ситуации, следить за своим здоровьем. В случае необходимости будет проведено тестирование на COVID-19.

Как сообщила 21 апреля 2020 г. на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации заместитель городского головы Ольга Усанова, за минувшие сутки с жалобами на ОРВИ к врачам обратился 1 взрослый, случаев гриппа и впервые выявленных пневмоний не регистрировали.

В стационарных отделениях городских больниц с диагнозом пневмония находится 40 человек, у четырех - тяжелое течение болезни (у двух пациентов подтверждено COVID-19, в двух - под вопросом). В городе проводится работа над выявлением возможных случаев заболевания коронавирусной инфекции, проводятся экспресс-тестирование и направляются материалы на ПЦР-исследования в Полтавский областной лабораторный центр.

За минувшие сутки проведено 4 экспресс-теста: 1 показал положительный результат, 3 - отрицательных. Всего с начала пандемии проведения 278 экспресс-тестов. В Полтавский областной лабораторный центр было направлено 262 образца, 217 результатов получено, 45 ожидается, 29 показали положительный результат.

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