В Хмельницкой области у священника УПЦ МП подтвердили заражение коронавирусом

21 апреля, 2020, 09:35

По состоянию на вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, среди инфицированных - священник

Об этом сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает УНИАН .

Священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района) находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.

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