В Хмельницкой области у священника УПЦ МП подтвердили заражение коронавирусом
21 апреля, 2020, 09:35
По состоянию на вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, среди инфицированных - священник
Об этом сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает УНИАН .
Священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района) находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.
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- В Украине по состоянию на утро 21 апреля подтверждены 6125 случаев COVID-19.
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