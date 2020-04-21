В Евросоюзе встревожены последствиями визовой либерализации со странами Восточного партнерства, - СМИ
Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении Радио Свобода.
Текст на семь страниц в настоящее время является предметом споров между дипломатами 27 стран-членов ЕС в Европейском Совете. Документ содержит ответ на коммюнике Европейской комиссии по Восточному партнерству, представленное в прошлом месяце. Ожидается, что его одобрят в ближайшие дни.
Обсуждаемый документ содержит несколько выводов в скобках - участники еще не достигли единства по формулировках.
Чиновники ЕС на условиях анонимности сообщили, что Франция настояла на том, чтобы внести в скобки фразу "Совет признает евроинтеграционные амбиции и европейский выбор причастных Восточных партнеров, как это указано в соглашениях об ассоциации".
В то же время чиновники Евросоюза заявляют, что, по их ожиданиям, Франция все же согласует эту формулировку.
Также в абзаце, который описывает потребность в усилении способности Восточных партнеров противодействовать гибридным угрозам и вредной киберактивности, некоторые государства требовали добавить замечание "одновременно помня о неконфликтном подходе к Восточному партнерству".
Члены Европейского Совета пришли к полному согласию относительно возможности приостановления визовой либерализации. Хотя пока оно не считается неизбежное, документ свидетельствует, что государства-члены "отмечают, что большое количество необоснованных заявок на получение убежища от граждан некоторых стран Восточного партнерства в странах ЕС вызывает тревогу".
Обсуждение этого документа продолжается в то же время, что в Европарламенте спорят относительно предыдущего варианта отчета о будущем Восточного партнерства.
Этот неформальный текст предлагает более амбициозные цели, чем документ Европейского Совета. В частности он предусматривает создание общего экономического пространства между ЕС и Восточным партнерством, а также постепенную интеграцию этих шести стран в энергетический союз ЕС, транспортную сеть и Единый цифровой рынок.
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