В Евросоюзе встревожены последствиями визовой либерализации со странами Восточного партнерства, - СМИ

21 апреля, 2020, 19:05

Государства Евросоюза встревожены последствиями уже введенной визовой либерализации со странами Восточного партнерства

Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении Радио Свобода.

Текст на семь страниц в настоящее время является предметом споров между дипломатами 27 стран-членов ЕС в Европейском Совете. Документ содержит ответ на коммюнике Европейской комиссии по Восточному партнерству, представленное в прошлом месяце. Ожидается, что его одобрят в ближайшие дни.

Обсуждаемый документ содержит несколько выводов в скобках - участники еще не достигли единства по формулировках.

Чиновники ЕС на условиях анонимности сообщили, что Франция настояла на том, чтобы внести в скобки фразу "Совет признает евроинтеграционные амбиции и европейский выбор причастных Восточных партнеров, как это указано в соглашениях об ассоциации".

В то же время чиновники Евросоюза заявляют, что, по их ожиданиям, Франция все же согласует эту формулировку.

Также в абзаце, который описывает потребность в усилении способности Восточных партнеров противодействовать гибридным угрозам и вредной киберактивности, некоторые государства требовали добавить замечание "одновременно помня о неконфликтном подходе к Восточному партнерству".

Члены Европейского Совета пришли к полному согласию относительно возможности приостановления визовой либерализации. Хотя пока оно не считается неизбежное, документ свидетельствует, что государства-члены "отмечают, что большое количество необоснованных заявок на получение убежища от граждан некоторых стран Восточного партнерства в странах ЕС вызывает тревогу".

Обсуждение этого документа продолжается в то же время, что в Европарламенте спорят относительно предыдущего варианта отчета о будущем Восточного партнерства.

Этот неформальный текст предлагает более амбициозные цели, чем документ Европейского Совета. В частности он предусматривает создание общего экономического пространства между ЕС и Восточным партнерством, а также постепенную интеграцию этих шести стран в энергетический союз ЕС, транспортную сеть и Единый цифровой рынок.