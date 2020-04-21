В эстонском учебнике английского языка напечатали карту с "российским" Крымом
В конце прошлой недели соответствующая информация была донесена до Министерства образования и науки Эстонии, сообщает ERR.
"Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению этой ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным", - говорится в письме, которое глава конгресса Вера Конек отправила на имя министра образования и науки Эстонии Майлис Репс.
Конек рассказала, что она сама узнала об инциденте после обращения представительницы украинской общины, сын которой учится по этому учебнику.
"Очень хотелось бы, чтобы Министерство образования отнеслось к этому вопросу со всей серьезностью и провело расследование с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Возможно, была допущена ошибка со стороны издательства, которое обязано контролировать выпуск печатной продукции. Но совершенно непонятно, каким образом карта Европы с неправильными границами могла попасть в учебник", - добавляет Коник.
Директор Ааво Кенник, который выпустил в 2018 году учебник издательства Studium, жалеет об инциденте, но уверяет, что речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.
Канцлер Минобразования Эстонии Март Лайдметс подчеркивает, что учебники, по которым учатся в школах страны, должны соответствовать государственным образовательным программам и содержать достоверную информацию.
"В этом случае информация в учебнике неправильная, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова", - объясняет канцлер.
Фото: Конгресс украинцев Эстонии
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