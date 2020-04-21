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Espreso.tvОбществоУкрзализныця может ввести 4-дневную рабочую неделю

Укрзализныця может ввести 4-дневную рабочую неделю


фото: rfe
С 1 июля "Укрзализныця" может ввести режим четырехдневной рабочей недели для своих работников, если карантин продлят

Соответствующее решение было принято на заседании правления компании, передает пресс-служба госкомпании.

"Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом.

... "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель ", - подчеркнул глава наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунер.

Отмечено, что компания ограничила закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью и снизила затраты дизельного топлива, электроэнергии и т.д.

Кроме того, компания временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.

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