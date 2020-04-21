Украинский нокаутер назвал причины первого поражения в карьере

21 апреля, 2020, 16:41

Украинский боксер Арнольд Хегай назвал причиной первого поражения в карьере недостаток спаррингов перед боем с американцем Стивеном Фултоном

Об этом сообщает Klitschko-brothers .

По словам Хегая, он проиграл в январе 2020 года Фултону, поскольку из-за травмы перед поединком был вынужден отказаться от части спаррингов.

"Обычно у меня при подготовке четыре недели спаррингов, хороших спаррингов. Перед боем с Фултоном у меня было на неделю меньше, плюс еще неделя выпал из-за того, что я немного травмировался и не мог спарринговать. Были разговоры, чтобы отказаться от боя или перенести его. Но я решил, что уже приехал туда, что я уже там. Однако, видимо, это был не мой вечер ", - сказал Хегай.

26 января в Нью-Йорке боксер из Украины проиграл Фултону в бою за титул чемпиона мира IBO (Международной боксерской организации) в легчайшем весе (до 50,8 кг).

В общем, 28-летний Арнольд Хегай провел на профессиональном ринге 18 боев, одержал 16 побед (10 нокаутом), один бой свел вничью и потерпел одно поражение.

Напомним, 26 января Арнольд Хегай проиграл в поединке за титул чемпиона мира IBO в супер легком весе Стивену Фултону и потерпел первое поражение в карьере .