Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы, попав в топ-100 стран
21 апреля, 2020, 15:36
Украина заняла 96 место в рейтинге "Индекс свободы прессы", это на шесть позиций выше по сравнению с прошлым годом
Об этом сообщают "Репортеры без границ".
Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла и теперь ее индекс - 32,52: чем ниже число, тем свободнее страна. Таким образом общее улучшение позиции Украины в рейтинге произошло из-за ухудшения показателей других стран.
В организации считают недостатком свободы прессы недофинансирование Общественного вещателя.
Там призвали уменьшить влияние олигархов на медиа и способствовать независимости журналистов.
По мнению экспертов, на свободу прессы негативно повлияла информационная война с Россией, из-за которой в Украине запретили ряд российских медиа и соцсетей, а также запретили въезжать в страну некоторым иностранным журналистам.
- В первом квартале 2020 года эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 62 случая нарушений свободы слова, большинство из которых касались физической агрессии против журналистов (43)
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