Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы, попав в топ-100 стран

21 апреля, 2020, 15:36

Украина заняла 96 место в рейтинге "Индекс свободы прессы", это на шесть позиций выше по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщают "Репортеры без границ".

Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла и теперь ее индекс - 32,52: чем ниже число, тем свободнее страна. Таким образом общее улучшение позиции Украины в рейтинге произошло из-за ухудшения показателей других стран.

В организации считают недостатком свободы прессы недофинансирование Общественного вещателя.

Там призвали уменьшить влияние олигархов на медиа и способствовать независимости журналистов.

По мнению экспертов, на свободу прессы негативно повлияла информационная война с Россией, из-за которой в Украине запретили ряд российских медиа и соцсетей, а также запретили въезжать в страну некоторым иностранным журналистам.