Ученые назвали вид змей в честь персонажа из книг о Гарри Поттере
21 апреля, 2020, 20:37
Ученые нашли в лесах на северо-востоке Индии новый вид змей, змею назвали в честь персонажа Салазара Слизерина из "Гарри Поттера"
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на The Indian Express.
В международном научном журнале гадюка была описана как "новый вид" и названа в честь Салазара Слизерина - колдуна, который владел змеином языке, одного из четырех основателей Хогвартса, магической школы, где учился Гарри Поттер.
Представители нового вида ядовиты. Их покрывает ярко-зеленая чешуя, а у самцов есть горизонтальные оранжево-красные полосы.
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