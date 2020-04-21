Ученые назвали вид змей в честь персонажа из книг о Гарри Поттере

21 апреля, 2020, 20:37

Ученые нашли в лесах на северо-востоке Индии новый вид змей, змею назвали в честь персонажа Салазара Слизерина из "Гарри Поттера"

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на The Indian Express.

В международном научном журнале гадюка была описана как "новый вид" и названа в честь Салазара Слизерина - колдуна, который владел змеином языке, одного из четырех основателей Хогвартса, магической школы, где учился Гарри Поттер.

Представители нового вида ядовиты. Их покрывает ярко-зеленая чешуя, а у самцов есть горизонтальные оранжево-красные полосы.