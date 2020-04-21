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Espreso.tvОбществоУ пяти украинских пограничников обнаружили коронавирус, почти 150 - на самоизоляции

У пяти украинских пограничников обнаружили коронавирус, почти 150 - на самоизоляции


фото: dpsu.gov.ua
Пятеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели коронавирусной болезнью COVID-19

Об этом сообщил спикер пограничного ведомства Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе, 15 апреля, был зафиксирован первый случай заболевания пограничника на коронавирус, и он был подтвержден ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В общем пока подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников", - сказал Демченко.

По его словам, чтобы активно противодействовать распространению заболевания, пока во многих подразделениях Госпогранслужбы, особенно на западном участке, проводится экспресс-тестирование сотрудников.

"Также на сегодня около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков непосредственно в пограничных подразделениях", - добавил Демченко.

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