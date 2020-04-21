Турнир Лобановского не состоится впервые с 2014-го года

21 апреля, 2020, 15:43

Мемориал Валерия Лобановского отменен из-за пандемии коронавируса впервые с 2014-го года

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Турнир должен был пройти в период с 29 по 31 мая, в нем должны принять участие молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии. Соревнования перенесены на 2021 год, ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.

Мемориал Валерия Лобановского был организован в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды, позже национальные сборные. После этого за трофей начали соревноваться молодежные сборные разных стран. Украина пробивалась в финал шесть раз, а победителем турнира становилась дважды - в 2009-м и 2019 годах.