Трамп подпишет указ о приостановлении иммиграции в США
21 апреля, 2020, 09:03
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил подписать указ о приостановлении иммиграции в США из-за последствий эпидемии коронавируса
Об этом он сообщил в Twitter
"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал Трамп.
In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020
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