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Espreso.tvОбществоТрамп подпишет указ о приостановлении иммиграции в США

Трамп подпишет указ о приостановлении иммиграции в США


фото: reuters
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил подписать указ о приостановлении иммиграции в США из-за последствий эпидемии коронавируса

Об этом он сообщил в Twitter

"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал Трамп.

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