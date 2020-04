Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет тепло

21 апреля, 2020, 13:47

В среду, 22 апреля, ночью ожидается +2 ... + 5 ° C с локальными заморозками, днем воздух прогреется до +10 ... + 14 ° C. По всей Украине ожидается порывистый ветер с северным, северо-западным направлением

Об этом синоптик сообщила на странице в Facebook.

"22 апреля в Украине погода особо не изменится. Еще побудет эта холодина ветряная с северным и северо-западным направлением. Конечно, с точки зрения северной Канады, где -13 ...- 16 ° C, это, может, и не холодина, однако пока у нас ближайшей ночью ожидается +2 ... + 5 ° C с локальными заморозками. А завтра днем воздух успеет прогреться лишь до +10 ... + 14 ° C. Теплее будет в Закарпатье, до +14 .. . + 17 ° C. ", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что в среду, 22 апреля, Украину коснется атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке.

Юг Украины каких-либо существенных осадков, даже облачности, избежит - будет солнечно.

По всей территории Украины ожидается порывистый ветер с северным, северо-западным направлением.

Наталья Диденко также отметила, что 22 апреля в Киеве также будет прохладная погода, но дождей не ожидается.

"Киев завтра еще побудет в прохладном воздухе: ночью +2 + 5 градусов, в окрестностях заморозки 0 ...- 2 ° C, днем в среду ожидается +11 ... + 12 ° C. Ветер северо-западный, северный, порывистый . О каких-либо полезных, существенных дождях 22 апреля речь не идет", - отметила синоптик.

Наталья Диденко также подчеркнула, что тепло в Украину придет с 23 апреля.

"Немного забегая вперед, хочу сообщить обнадеживающий прогноз - циклон, который придет к нам в субботу, 25 апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, более уверенные дожди. А настоящее тепло докатится к нам с четверга, с 23 апреля", - сообщила синоптик.

