Стало известно имя военного, который 20 апреля погиб в зоне ООС
21 апреля, 2020, 16:19
20 апреля во время вражеского обстрела на Донбассе погиб 28-летний офицер Андрей Шинкарук
Об этом сообщила пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Вчера, 20 апреля, около 16:30, в результате получения множественных осколочных ранений, защищая Украину, погиб офицер Андрей Шинкарук", - говорится в сообщении.
Там выразили соболезнования родным и близким офицера.
- 20 апреля в зоне ООС один военный погиб, еще четверо ранены.
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