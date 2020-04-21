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Espreso.tvОбществоСтало известно имя военного, который 20 апреля погиб в зоне ООС

Стало известно имя военного, который 20 апреля погиб в зоне ООС

20 апреля во время вражеского обстрела на Донбассе погиб 28-летний офицер Андрей Шинкарук

Об этом сообщила пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Вчера, 20 апреля, около 16:30, в результате получения множественных осколочных ранений, защищая Украину, погиб офицер Андрей Шинкарук", - говорится в сообщении.

Там выразили соболезнования родным и близким офицера.

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