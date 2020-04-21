САП требует арестовать экс-нардепа Микитася - тот не внес 100 млн грн залога

21 апреля, 2020, 16:03

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который на заседании отказался арестовать экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в Апелляционную палату решение следственного судьи ВАКС, которым отказано в применении к подозреваемому по делу завладения квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В САП объяснили, что судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и взыскал с Микитася 80 млн за нарушение процессуальных обязанностей.

Вместе с тем судья применил к подозреваемому новую меру пресечения в виде 100 млн грн залога. Микитась не внес эту сумму в течение 5 дней.

В связи с этим прокурор обратился с требованием применить более строгую меру пресечения. Но следственный судья 20 апреля в удовлетворении ходатайства отказал.

САП решила обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.