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Espreso.tvМирСамое массовое серийное убийство в истории Канады: число жертв возросло до 19

Самое массовое серийное убийство в истории Канады: число жертв возросло до 19


фото: Reuters
Число погибших в результате массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек

Об этом сообщает Reuters .

Канадская полиция не исключает, что число жертв может возрасти. Стрельбу открыл 51-летний Габриэль Вортман, который работал стоматологом. Мотивы совершения преступления неизвестны.

Стрельба в небольшом городке в 130 километрах от города Галифакс произошла вечером 18 апреля. Нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю Канады.

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