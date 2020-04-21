Самое массовое серийное убийство в истории Канады: число жертв возросло до 19
21 апреля, 2020, 07:20
Число погибших в результате массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек
Об этом сообщает Reuters .
Канадская полиция не исключает, что число жертв может возрасти. Стрельбу открыл 51-летний Габриэль Вортман, который работал стоматологом. Мотивы совершения преступления неизвестны.
Стрельба в небольшом городке в 130 километрах от города Галифакс произошла вечером 18 апреля. Нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю Канады.
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