Румыния планирует постепенно отменять карантин, - президент
Соответствующее заявление размещено на сайте президента.
По его словам, ослабление карантинных мероприятий начнется после завершения чрезвычайного положения в стране.
"Сейчас действует действующий указ о чрезвычайном положении, который заканчивается 15 мая. Итак, после 15 мая, если количество инфицированных людей уменьшится, уменьшится количество погибших от этой болезни, если мы все будем соблюдать меры и дела будут идти хорошо, мы сможем перейти к постепенному ослаблению", - заявил президент.
Он также отметил, что отмена ограничений будет осуществляться поэтапно.
Напомним, 16 апреля президент Румынии подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране до 14 мая. Сначала, ЧП был введен в стране 16 марта.
Ранее, 24 марта президент Румынии Клаус Йоханныс объявил о введении режима полного карантина. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР