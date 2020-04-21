Румыния планирует постепенно отменять карантин, - президент

21 апреля, 2020, 18:16

Президент Румынии Клаус Йоханныс сообщил, что после 15 мая в стране будут постепенно ослаблять карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса

Соответствующее заявление размещено на сайте президента.

По его словам, ослабление карантинных мероприятий начнется после завершения чрезвычайного положения в стране.

"Сейчас действует действующий указ о чрезвычайном положении, который заканчивается 15 мая. Итак, после 15 мая, если количество инфицированных людей уменьшится, уменьшится количество погибших от этой болезни, если мы все будем соблюдать меры и дела будут идти хорошо, мы сможем перейти к постепенному ослаблению", - заявил президент.

Он также отметил, что отмена ограничений будет осуществляться поэтапно.

Напомним, 16 апреля президент Румынии подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране до 14 мая. Сначала, ЧП был введен в стране 16 марта.

Ранее, 24 марта президент Румынии Клаус Йоханныс объявил о введении режима полного карантина. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.