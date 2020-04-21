"Взял бы, не моргнув и глазом": Байден о Мишель Обаме как возможном вице-президенте

21 апреля, 2020, 20:24

Главный кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что взял бы в качестве кандидата в вице-президенты бывшую первую леди США Мишель Обаму

Об этом он сказал в интервью телеканалу KDKA , передает Укринформ.

"Я бы взял ее, не моргнув и глазом", - ответил Байден на вопрос, рассматривает ли Обаму в качестве вице-президенткой в своей команде, если бы она выразила такое желание.

В то же время, Байден выразил сомнение, что Мишель Обама заинтересована в должности.

Он добавил, что до сих пор находится в процессе решения и еще раз подтвердил, что рассматривает женщину на эту должность.

"Я считаю своим долгом, чтобы это была женщина, поскольку очень важно, чтобы моя администрация выглядело как общество, чтобы она была похожа на нацию", - отметил кандидат от Демократической партии.