"Шахтер" в 2013 году пытался подписать Буффона, - Луческу
Об этом сообщает TuttoJuve.
По словам Луческу, в 2013 году он общался с агентом Буффона и хотел видеть в "Шахтере".
"Могу подтвердить это. Я приехал в Италию, чтобы пообщаться с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской позицией, поэтому подумали о Буффоне. Считали, что он может быть соответствующим игроком для нас. К сожалению, не смогли его приобрести, потому что он и дальше мечтал о трофее Лиги чемпионов. За семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45 лет", - сказал Луческу.
42-летний Буффон играет за "Ювентус". Также он выступал за итальянскую "Парму" и французский ПСЖ.
Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 до 2016 года.
- Напомним, в июле 2019 Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус" и подписал с туринцами контракт на один сезон.
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