"Шахтер" в 2013 году пытался подписать Буффона, - Луческу

21 апреля, 2020, 10:02

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что в 2013 году пытался пригласить в донецкий клуб знаменитого итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона

Об этом сообщает TuttoJuve.

По словам Луческу, в 2013 году он общался с агентом Буффона и хотел видеть в "Шахтере".

"Могу подтвердить это. Я приехал в Италию, чтобы пообщаться с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской позицией, поэтому подумали о Буффоне. Считали, что он может быть соответствующим игроком для нас. К сожалению, не смогли его приобрести, потому что он и дальше мечтал о трофее Лиги чемпионов. За семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45 лет", - сказал Луческу.

42-летний Буффон играет за "Ювентус". Также он выступал за итальянскую "Парму" и французский ПСЖ.

Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 до 2016 года.

Напомним, в июле 2019 Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус" и подписал с туринцами контракт на один сезон.