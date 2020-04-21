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Espreso.tvОбщество"Придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта": в МВФ ожидают еще худших последствий кризиса

"Придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта": в МВФ ожидают еще худших последствий кризиса


фото: reuters
Предыдущие прогнозы о "большом потрясении" для мировой экономики со времен Великой депрессии могут быть скорректированы в худшую сторону

Об этом директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева написала в блоге на сайте фонда.

"Фонду, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта и подумать, не следует ли применять исключительные шаги в этом исключительном кризисе", - отметила руководительница МВФ.

Она подчеркнула необходимость продумать новые подходы в тесном сотрудничестве с международными институтами, а также с частным сектором, чтобы помочь уязвимым странам пройти через этот кризис и стать крепче.

В этой связи Георгиева напомнила, что МВФ и мощные экономики мира уже осуществили многомиллиардные вливания для поддержки экономики и уменьшения негативного влияния карантина.

В то же время она отметила, что перед бедными странами и развивающимися стоят серьезные проблемы.

"Для наших бедных стран-членов требуется гораздо больше льготного финансирования. В то время как пик заболеваний еще впереди, многие экономики потребуют значительных расходов для преодоления кризиса в области здравоохранения, а также минимизации банкротств и безработицы, одновременно представ перед растущими потребностями внешнего финансирования ", - указала Георгиева.

Впрочем, по ее оценке, эту проблему не решить простым кредитованием:

"Кризис добавляет еще больше долговой нагрузки, поэтому многие страны могут оказаться за пределами устойчивого положения".

  • Напомним, согласно оптимистическому сценарию МВФ, падение мировой экономики в 2020 году будет 3% , а уже в 2021 - рост восстановится до 5,8%. При менее оптимистичном сценарии - если пандемию не удастся сдержать во 2 полугодии 2020 г. - глобальная экономика может снизиться на 6%. А в случае перехода шока от пандемии на 2021 год, падение экономики может достичь еще 8%.

  • Международный валютный фонд ожидает падения ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года.

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