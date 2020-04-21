"Проходил ПЦР-тест несколько раз", - Зеленский о мерах безопасности в ОПУ
21 апреля, 2020, 21:25
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проходил несколько ПЦР-тестов на коронавирус
Об этом он заявил в комментарии ВВС Украина.
"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - сказал он.
Глава государства добавил, что часть сотрудников Офиса президента находятся на карантине.
"Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился. Часть Офиса сейчас на карантине, все, кто заходит в Офис, проходят температурный скрининг, мы обеспечили прохождение тестов для сотрудников", - отметил Зеленский.
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