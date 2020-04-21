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Espreso.tvОбщество"Острый дефицит преодолен": Укрспирт о доступе украинцев к антисептикам

"Острый дефицит преодолен": Укрспирт о доступе украинцев к антисептикам


фото: vokrugsveta.ua
Государственное предприятие "Укрспирт" с начала апреля поставило 2,6 млн л дезинфицирующего средства украинским производителям

Об этом говорится в сообщении на сайте ГП Укрспирт.

"Отгрузка сырья для антисептиков продолжается семь дней в неделю, конечно, в праздник Пасхи сделали перерыв на два дня. Украинские производители закупили у государственного предприятия Укрспирт уже 2,6 млн л дезинфицирующего средства. Поэтому острый дефицит преодолен ", - говорится в сообщении.

В предприятии напомнили, что в цену сырья для антисептиков не закладывается акциз. Кроме того, действующие цены на сырье для антисептика являются постоянными и не могут быть повышены.

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