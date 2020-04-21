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Espreso.tvОбществоПираты похитили украинца у берегов Бенина

Пираты похитили украинца у берегов Бенина

У берегов Бенина пираты напали на судно и, по предварительной информации, захватили и вывезли одного гражданина Украины - члена экипажа судна

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу.

Дипломат сообщил, что посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher" под флагом Португалии и немецким оператором судна

"По предварительной информации, в результате нападения восторженно и вывезено в неизвестном направлении одного гражданина Украины - члена экипажа судна", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

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