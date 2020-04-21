Пираты похитили украинца у берегов Бенина
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу.
Дипломат сообщил, что посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher" под флагом Португалии и немецким оператором судна
"По предварительной информации, в результате нападения восторженно и вывезено в неизвестном направлении одного гражданина Украины - члена экипажа судна", - отметил Погорельцев.
Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.
- У берегов Нигерии в результате пиратского нападения на судно 20 февраля восторженно десяти членов экипажа, один из которых является гражданином Украины.
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