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Espreso.tvОбществоПущу-Водицу застраивают по схеме скандального строительства Киевгорстроя, - общество

Пущу-Водицу застраивают по схеме скандального строительства Киевгорстроя, - общество

Общество курортного поселка Пуща-Водица обеспокоено намерениями строительных компаний начинать строительство жилых домов на рекреационных землях. Об этом журналистам программы Шустров LIVE рассказал глава ОО "Центр мониторинга власти" Константин Пионтковский

"30 лет независимости Пуща-Водица была заповедной зоной. Вся территория - рекреационные земли, курортные. Сюда никто не лез. Киевгорстрой влез. После него начались такие же строительства. Пытаются строить в других местах. Нас это беспокоит ", - сказал Пионтковский.

Напомним, Компания Киевгорстрой строит в Пуще-Водице по улице Квитки Цисык Апарт-комплекс. Участок площадью 0,69 га в 2017-м году был предоставлен холдинговой компании в аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако на самом деле там сводят обычные жилые дома, а квартиры- "апартаменты" активно продаются уже более года.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту незаконного строительства. Речь идет о фактах незаконной вырубки более 200 деревьев, повреждение объектов культурного наследия и злоупотребление властью или служебным положением.

23 марта Окружной административный суд г. Киева остановил действие градостроительных условий и ограничений и разрешения на выполнение строительных работ и запретил "Киевгорстрою" осуществлять любые строительные работы на участке.

Подробный материал о застройке Пуще Водицы - смотрите в одном из ближайших выпусков программы Шустров LIVE на телеканале Эспрессо.

 

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