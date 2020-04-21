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Espreso.tvОбществоПротест в поддержку врачей: руководитель областной больницы в Днепре объявила голодовку

Протест в поддержку врачей: руководитель областной больницы в Днепре объявила голодовку


фото: rfe
Генеральная директор областной реабилитационной больницы в Днепре Инесса Шевченко объявила голодовку из-за запуска второго этапа медицинской реформы

Об этом она сообщила в комментарии Радио Свобода.

"Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны без заработной платы. Сейчас, если больницы выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет. Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 млрд 330 млн государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 млн, то есть в 4,5 раза меньше ", - сказала Шевченко.

По ее словам, голодание - акция протеста в поддержку врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа реформы не будут доплачивать зарплату.

Врач говорит, что акция, которую она начала 21 апреля, бессрочная.

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