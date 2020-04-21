Продали титульные права: знаменитый стадион "Барселоны" впервые сменит название
21 апреля, 2020, 19:12
Совет директоров испанской "Барселона" принял решение продать титульные права на стадион "Камп Ноу"
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Все вырученные средства пойдут на финансирование исследовательских проектов по всему миру, участвующих в борьбе против COVID-19.
В ближайшее время "Барселона" начнет поиск спонсора, который пожелает приобрести право собственности на домашнюю арену клуба на следующий сезон. Стадион впервые в своей стория изменит название.
"Камп Ноу" - крупнейшая футбольная арена в Европе, который вмещает 99 354 зрителя. Стадион был создан в 1957 году.
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