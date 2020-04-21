Правительство уже месяц отказывается от государственных заимствований
21 апреля, 2020, 12:30
Министерство финансов Украины 21 апреля отменило еженедельный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа четвертый раз подряд
Об этом говорится в данных на сайте министерства.
"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 г. аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в сообщении.
В Минфине подчеркнули, что дальнейший выход государства на финансовые рынки будет происходить по графику с учетом спроса и конъюнктуры рынка.
Отметим, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, а валютных - 24 марта.
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