Правительство уже месяц отказывается от государственных заимствований

21 апреля, 2020, 12:30

Министерство финансов Украины 21 апреля отменило еженедельный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа четвертый раз подряд

Об этом говорится в данных на сайте министерства.

"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 г. аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что дальнейший выход государства на финансовые рынки будет происходить по графику с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Отметим, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, а валютных - 24 марта.