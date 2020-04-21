 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство уже месяц отказывается от государственных заимствований

Правительство уже месяц отказывается от государственных заимствований

Министерство финансов Украины 21 апреля отменило еженедельный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа четвертый раз подряд

Об этом говорится в данных на сайте министерства.

"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 г. аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что дальнейший выход государства на финансовые рынки будет происходить по графику с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Отметим, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, а валютных - 24 марта.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать