Порошенко сообщил, что Еврокомиссия приняла решение выделить Украине макрофинансовую помощь в размере более миллиарда евро

21 апреля, 2020, 23:04

Европейская Комиссия вскоре объявит решение о выделении макрофинансовой помощи Украине. Ее размер может превысить миллиард евро

Об этом на своей странице сообщил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро", - отметил Порошенко.

"Это мощное проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые перестраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет", - убежден Петр Порошенко .

"Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров", - подчеркнул пятый Президент.

Петр Порошенко также отметил, что фракция "Европейская Солидарность" требует провести на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады для принятия так называемого банковского закона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb