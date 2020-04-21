Полиция устанавливает лиц, посещавших Святогорскую Лавру на Пасху

21 апреля, 2020, 16:49

19 апреля на Пасхальное богослужение в Лавру пришло более 350 человек, отметили в полиции

Об этом сообщает заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко во время селекторного совещания руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с главами областных государственных администраций, передает "Укринформ".

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - рассказал Кириленко.

Он отметил, что въезды и выезды в области перекрыты из-за карантина.

Руководитель ОГА подчеркнул, что полиция устанавливает всех лиц, посетивших богослужения для дальнейшего помещения их на обсервацию.

Напомним, что на литургии в ночь с 18 на 19 апреля 2020 в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область), является популярной среди паломников и прихожан церкви Московского патриархата на востоке Украины, присутствовали многие. И только считанные единицы из них пользовались защитными медицинскими масками.

Полиция возбудила дело из-за скопления людей в Святогорской лавре

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