Победителей больше, чем когда-либо: Евромиллионы продолжают нарушать вероятность
Хотите стать десятым счастливцем? Нет проблем! Игроки из Украины могут участвовать в тиражах Евромиллионов наравне с жителями ЕС.
Евромиллионы – джекпоты, джекпоты, джекпоты
С начала 2020 года были проведены 33 тиража лотереи. В 9 из них был сорван джекпот. Другими словами, в среднем, любитель Евромиллионов становится мультимиллионером чаще, чем раз в 4 тиража! Если учесть, что первый джекпот года, составивший чуть более €100 млн, был сорван лишь 17 января, то цифры становятся ещё более фантастическими: 9 из последних 29 тиражей завершились выигрышем!
Вы можете выиграть по-крупному уже сегодня, 21 апреля, – на кону будут €17 млн. Это конечно не столь впечатляюще, как приз, выигранный на прошлой неделе, но речь всё равно идет об огромной сумме.
Правила игры
Евромиллионы, одна из крупнейших лотерей Европы, появилась в 2004 году, и быстро завоевала популярность не только на континенте, но и по всему миру. Лото неоднократно разыгрывало джекпоты в €190 млн. Это предыдущий верхний предел. Благодаря новым правилам, принятым в начале этого года, размер первого приза повысился до €200 млн, а в будущем должен достичь €250 млн.
Так как же играют в Евромиллионы? Всё очень просто. Для участия в тираже вам необходимо выбрать 5 номеров от 1 до 50, плюс 2 дополнительных "звездных шара" ("LuckyStars") из диапазона 1-12. Совпадение всех 7 шаров принесет вам заветный джекпот, но если вам покорились лишь часть номеров, не стоит расстраиваться – вы все ещё можете выиграть приз в одной из 12 второстепенных призовых категорий.
Тиражи лото проводятся 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам в 20.45 по Парижу (21.45 по Киеву). Если у вас нет возможности следить за тиражом в прямом эфире, вы сможете увидеть результаты тиражей спустя короткое время после их завершения.
Как играть в Евромиллионы из Украины?
Билеты на лотерею продаются только в странах ЕС, но, к счастью, это не проблема. Игроки из Украины, как и любители лото из любой другой страны мира, могут принять участие в Евромиллионах по интернету. Играть онлайн на сайте theLotterпросто, надежно и безопасно. Вот как это работает:
1. Перейдите на страницу Евромиллионов на сайте theLotter
2. Выберите ваши номера точно также, как вы бы это сделали, играя с обычным бумажным билетом
Нажмите на кнопку "Играть", и пройдите бесплатную регистрацию
Всё, что вам надо будет сделать после этого – дождаться следующего тиража. Все организационные вопросы берут на себя работники theLotter. Они купят от вашего имени физический лотерейный билет с выбранными вами номерами и загрузят его скан-копию в вашу учетную запись. Важно подчеркнуть, что владельцем билета являетесь вы, а не сайт. Также, сайт не берет комиссионных с выигрышей. Вы платите только один раз – при покупке билета. Ваш выигрыш целиком и полностью принадлежит вам. Кстати, о выигрышах… Играя на theLotterвы никогда не станете одним из тех, кто забыл забрать свои деньги. Если вам повезет, и ваш билет выиграет приз, представитель сайта свяжется с вами и сообщит вам об этом.
За последние 4 месяца джекпот Евромиллионов был сорван аж 9 раз, так что куйте железо, пока горячо! Сайт theLotter.comи крупнейшие лотереи мира ждут вас!
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