Победителей больше, чем когда-либо: Евромиллионы продолжают нарушать вероятность

21 апреля, 2020, 11:47

16, 28, 32, 37, 45 и «звездные шары» 01 и 11 – вот номера, принесшие 17 апреля 2020 €67 млн одному Британскому игроку. Это была уже 9-я в нынешнем году победа в популярной европейской лотерее

Хотите стать десятым счастливцем? Нет проблем! Игроки из Украины могут участвовать в тиражах Евромиллионов наравне с жителями ЕС.

Евромиллионы – джекпоты, джекпоты, джекпоты

С начала 2020 года были проведены 33 тиража лотереи. В 9 из них был сорван джекпот. Другими словами, в среднем, любитель Евромиллионов становится мультимиллионером чаще, чем раз в 4 тиража! Если учесть, что первый джекпот года, составивший чуть более €100 млн, был сорван лишь 17 января, то цифры становятся ещё более фантастическими: 9 из последних 29 тиражей завершились выигрышем!

Вы можете выиграть по-крупному уже сегодня, 21 апреля, – на кону будут €17 млн. Это конечно не столь впечатляюще, как приз, выигранный на прошлой неделе, но речь всё равно идет об огромной сумме.

Правила игры

Евромиллионы, одна из крупнейших лотерей Европы, появилась в 2004 году, и быстро завоевала популярность не только на континенте, но и по всему миру. Лото неоднократно разыгрывало джекпоты в €190 млн. Это предыдущий верхний предел. Благодаря новым правилам, принятым в начале этого года, размер первого приза повысился до €200 млн, а в будущем должен достичь €250 млн.

Так как же играют в Евромиллионы? Всё очень просто. Для участия в тираже вам необходимо выбрать 5 номеров от 1 до 50, плюс 2 дополнительных "звездных шара" ("LuckyStars") из диапазона 1-12. Совпадение всех 7 шаров принесет вам заветный джекпот, но если вам покорились лишь часть номеров, не стоит расстраиваться – вы все ещё можете выиграть приз в одной из 12 второстепенных призовых категорий.

Тиражи лото проводятся 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам в 20.45 по Парижу (21.45 по Киеву). Если у вас нет возможности следить за тиражом в прямом эфире, вы сможете увидеть результаты тиражей спустя короткое время после их завершения.

Как играть в Евромиллионы из Украины?

Билеты на лотерею продаются только в странах ЕС, но, к счастью, это не проблема. Игроки из Украины, как и любители лото из любой другой страны мира, могут принять участие в Евромиллионах по интернету. Играть онлайн на сайте theLotterпросто, надежно и безопасно. Вот как это работает:

1. Перейдите на страницу Евромиллионов на сайте theLotter

2. Выберите ваши номера точно также, как вы бы это сделали, играя с обычным бумажным билетом

Нажмите на кнопку "Играть", и пройдите бесплатную регистрацию

Всё, что вам надо будет сделать после этого – дождаться следующего тиража. Все организационные вопросы берут на себя работники theLotter. Они купят от вашего имени физический лотерейный билет с выбранными вами номерами и загрузят его скан-копию в вашу учетную запись. Важно подчеркнуть, что владельцем билета являетесь вы, а не сайт. Также, сайт не берет комиссионных с выигрышей. Вы платите только один раз – при покупке билета. Ваш выигрыш целиком и полностью принадлежит вам. Кстати, о выигрышах… Играя на theLotterвы никогда не станете одним из тех, кто забыл забрать свои деньги. Если вам повезет, и ваш билет выиграет приз, представитель сайта свяжется с вами и сообщит вам об этом.

За последние 4 месяца джекпот Евромиллионов был сорван аж 9 раз, так что куйте железо, пока горячо! Сайт theLotter.comи крупнейшие лотереи мира ждут вас!