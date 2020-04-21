Падение цены на нефть: США намерены заполнить все нефтехранилища
Закачать планируется 75 млн баррелей, заявил Трамп во время брифинга, передает Интерфакс .
"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал американский президент.
По словам Трампа, 75 млн баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.
"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", - добавил он.
Напомним, впервые в истории цена на нефть стала минусовой - стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае снизилась на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21:30. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.
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