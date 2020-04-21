Падение цены на нефть: США намерены заполнить все нефтехранилища

21 апреля, 2020, 13:58

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть позволяют Штатам заполнить стратегические хранилища

Закачать планируется 75 млн баррелей, заявил Трамп во время брифинга, передает Интерфакс .

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал американский президент.

По словам Трампа, 75 млн баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", - добавил он.

Напомним, впервые в истории цена на нефть стала минусовой - стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае снизилась на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21:30. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне снизились на 20%, до 20,8 долларов за баррель.