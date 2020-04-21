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Espreso.tvОбществоПадение цен на нефть: Украина может предложить миру свои хранилища, - Витренко

Падение цен на нефть: Украина может предложить миру свои хранилища, - Витренко


фото: РБК-Україна
Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти

Об этом заявил в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, в мире "уже негде хранить нефть", и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Украина же имеет нефтетранспортную систему и заводы.

"В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", - написал Витренко.

Он добавил, что бизнес по хранению нефти является наиболее прибыльным сейчас.

"Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать. Нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран", - подчеркнул Витренко, добавив, что ранее в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн.

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