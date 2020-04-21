Оккупанты выпустили 8 мин вблизи Крымского и Новотошковского

21 апреля, 2020, 17:27

С начала 21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" где противник в очередной раз решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Так, по нашим подразделениям вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

Наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.