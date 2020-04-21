Официальный курс: гривня начала неделю с существенного укрепления

21 апреля, 2020, 09:38

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 13 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 21 апреля установлен на уровне 27,07 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни. По состоянию на 17 апреля курс был 29,63 гривни.