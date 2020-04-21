Официальный курс: гривня начала неделю с существенного укрепления
21 апреля, 2020, 09:38
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 13 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара на 21 апреля установлен на уровне 27,07 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни. По состоянию на 17 апреля курс был 29,63 гривни.
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