 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня начала неделю с существенного укрепления

Официальный курс: гривня начала неделю с существенного укрепления

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 13 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 21 апреля установлен на уровне 27,07 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни. По состоянию на 17 апреля курс был 29,63 гривни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать