Обострение на Донбассе: один погибший, четверо раненых

21 апреля, 2020, 07:51

20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования России прибегли к четырем обстрелам.

Вследствие вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного защитника, еще четверо воинов получили ранения.

По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военные уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.