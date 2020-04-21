Обострение на Донбассе: один погибший, четверо раненых
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования России прибегли к четырем обстрелам.
Вследствие вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного защитника, еще четверо воинов получили ранения.
По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военные уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
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