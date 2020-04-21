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Espreso.tvОбществоНесмотря на карантин: 25-украинская экспедиция добралась до антарктической станции "Академик Вернадский"

Несмотря на карантин: 25-украинская экспедиция добралась до антарктической станции "Академик Вернадский"


фото: Національний антарктичний науковий центр, Олександр Квятковський
21 апреля, после шести дней на корабле и 14 в обсервации в Чили, украинские ученые добрались до острова Галиндез, где находится станция "Академик Вернадский"

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались до станции "Академик Вернадский". После 6 дней пути кораблем команда прибыла на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени) сегодня, 21 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий заметил, что из-за коронавируса в мире ученых было "по-видимому, самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду за все время".

Он напомнил, что из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля, наконец, отправились на станцию "Академик Вернадский".

"Для каждой команды главным испытанием на пути в Антарктиду является проход штормового пролива Дрейка, который является одним из "самых сумасшедших" в мире. Однако к нам пролив был достаточно спокойным и приветливым, мы даже шутили, что можно переименовать ее в Дрейк lake - озеро Дрейка . Пожалуй, это был подарок судьбы за нашу непростую предыдущую часть путешествия", - поделился впечатлениями Игорь Дейнека, врач 25-й украинской антарктической экспедиции.

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию 25-й экспедиции и начнет долгожданное путешествие домой

 

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