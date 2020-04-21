Нефть Brent побила рекорд: упала до $ 18 впервые с 2001 года

21 апреля, 2020, 22:54

Цена на нефть марки Brent с поставкой в июне опустилась до менее чем 18 долларов за баррель впервые с 2001 года

Об этом сообщает hromadske .

Цена на этот сорт снижалась до $ 17,6, затем несколько возросла. В то же время стоимость Brent с поставкой в июле не опускалась ниже $ 22.

Американская марка WTI с поставкой в июне достигала минимума за день в $ 7,2 доллара, с поставкой в июле - в $ 18.

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