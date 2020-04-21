Небольшой отток от снижения поддержки "Слуги народа" пошел в ОПЗЖ, - директор "Рейтинга"

21 апреля, 2020, 08:18

Сейчас нельзя говорить об обвале рейтинга "слуг народа" в пользу других политических сил

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Небольшие перетоки от снижения поддержки "Слуги народа" пошли в "ОПЗЖ", преимущественно на востоке Украины. Были небольшие перетоки в "Батькивщину" - это прежде всего Центральная Украина. Но это небольшие перетоки. Ни о каких обвалах рейтинга "слуг" в пользу какой-то политической силы речь не идет", - сказал Антипович.

По его словам, такой разочарованный в лидерах избиратель должен искать новый политический проект, но "пока их не видно и не слышно".

Согласно последнему опросу КМИС, к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных , что на 2% меньше, чем в марте.