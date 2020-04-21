Небольшой отток от снижения поддержки "Слуги народа" пошел в ОПЗЖ, - директор "Рейтинга"
21 апреля, 2020, 08:18
Сейчас нельзя говорить об обвале рейтинга "слуг народа" в пользу других политических сил
Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"Небольшие перетоки от снижения поддержки "Слуги народа" пошли в "ОПЗЖ", преимущественно на востоке Украины. Были небольшие перетоки в "Батькивщину" - это прежде всего Центральная Украина. Но это небольшие перетоки. Ни о каких обвалах рейтинга "слуг" в пользу какой-то политической силы речь не идет", - сказал Антипович.
По его словам, такой разочарованный в лидерах избиратель должен искать новый политический проект, но "пока их не видно и не слышно".
- Согласно последнему опросу КМИС, к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных , что на 2% меньше, чем в марте.
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