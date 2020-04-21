НАТО привлечет до 6 тыс. ученых для противодействия коронавирусу
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Североатлантического альянса, сообщает Укринформ .
"НАТО вошло в контакт с собственной командой ученых в сфере обороны - крупнейшей сети такого рода в мире - с просьбой поддержать чрезвычайные усилия в ответе на COVID-19. Главный ученый НАТО доктор Бриан Уэлс только начал среди них "Вызов от главного ученого", направленный на поиск решений в выявлении вируса, повышении осведомленности о связанной с ним ситуации, путей обеззараживания, повышение устойчивости и прогнозирования будущего после вспышки COVID-19 ", - говорится в сообщении.
Сообщение получили более 6000 ученых, работающих в исследовательской сети НАТО. Предложения должны быть представлены в НАТО уже к концу апреля. НАТО поддержит лучшие идеи и обеспечит их воплощения в реальность.
- В мире уже зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражений COVID-19, из которых более 171 000 - летальные.
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