НАТО привлечет до 6 тыс. ученых для противодействия коронавирусу

21 апреля, 2020, 19:25

НАТО обратилось к ученым, с которыми сотрудничает, с запросом о поддержке в противодействии коронавирусу СOVID-19

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Североатлантического альянса, сообщает Укринформ .

"НАТО вошло в контакт с собственной командой ученых в сфере обороны - крупнейшей сети такого рода в мире - с просьбой поддержать чрезвычайные усилия в ответе на COVID-19. Главный ученый НАТО доктор Бриан Уэлс только начал среди них "Вызов от главного ученого", направленный на поиск решений в выявлении вируса, повышении осведомленности о связанной с ним ситуации, путей обеззараживания, повышение устойчивости и прогнозирования будущего после вспышки COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Сообщение получили более 6000 ученых, работающих в исследовательской сети НАТО. Предложения должны быть представлены в НАТО уже к концу апреля. НАТО поддержит лучшие идеи и обеспечит их воплощения в реальность.