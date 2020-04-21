Нафтогаз привлек инвестора для добычи газа из истощенных месторождений на западе Украины
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
Соглашение заключили между Укргаздобычей (дочерняя компания Нафтогаза) и Expert Petroleum сроком на 15 лет. В первые 5 лет сотрудничества ожидается, что Expert Petroleum инвестирует в добычу газа в Украине около 1 млрд грн, а объемы добычи на 13 месторождениях Нафтогаза вырастут на 300 млн кубометров.
"По расчетам компании, интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд грн к ВВП Украины и Львовской области", - сообщают в Нафтогазе.
Инвестиционный проект с Expert Petroleum Нафтогаз называет крупнейшей инвестицией в газодобывающую отрасль Украины за последние 5 лет.
Отметим, компания французского происхождения Expert Petroleum входит в холдинговую группу GMS и специализируется на увеличении объемов добычи нефти и газа из действующих месторождений. Сейчас предприятие эффективно управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1200 скважин, и ежедневно добывает 8500 баррелей нефтяного эквивалента в день.
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