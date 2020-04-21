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Espreso.tvОбществоНа Волыни у пятерых полицейских обнаружили коронавирус

На Волыни у пятерых полицейских обнаружили коронавирус


фото: reuters
По состоянию на 21 апреля на Волыни подтвердили еще 5 случаев коронавирусной болезни у работников Киверцовского райотдела полиции

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский, передают "Волынские Новости ".

Сначала коронавирус лабораторно подтвердили у одного работника Киверцовского райотдела полиции.

18 апреля медики взяли анализы у его коллег. Тестирование подтвердило еще 5 случаев.

В райотделе и служебных авто провели дезинфекцию. Кроме того, установили круг контактных лиц, которые сейчас находятся на самоизоляции.

Райотдел, дежурная часть и суточные наряды работают в обычном режиме.

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