На Волыни у пятерых полицейских обнаружили коронавирус
21 апреля, 2020, 16:12
По состоянию на 21 апреля на Волыни подтвердили еще 5 случаев коронавирусной болезни у работников Киверцовского райотдела полиции
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский, передают "Волынские Новости ".
Сначала коронавирус лабораторно подтвердили у одного работника Киверцовского райотдела полиции.
18 апреля медики взяли анализы у его коллег. Тестирование подтвердило еще 5 случаев.
В райотделе и служебных авто провели дезинфекцию. Кроме того, установили круг контактных лиц, которые сейчас находятся на самоизоляции.
Райотдел, дежурная часть и суточные наряды работают в обычном режиме.
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