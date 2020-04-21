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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине за сутки возросло количество случаев заражения коронавирусом: 42 инфицированных

На Николаевщине за сутки возросло количество случаев заражения коронавирусом: 42 инфицированных


фото: reuters
В Николаевской области, которая долго оставалась последним регионом без коронавируса, за последние 24 часа количество случаев заболевания удвоилось

Об этом сообщает областная госадминистрация.

За сутки в области подтвердили 42 случая коронавируса, а всего в регионе - 83 случая.

33 человека из 83 подтвержденных случаев - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 28 - Домановского района, 9 - Николаева, 6 - Первомайская, 4 - Арбузинского района. Также обнаружили в Южноукраинске, Казанковском и Врадиевском районе.

За минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

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  • В Украине по состоянию на утро 21 апреля подтверждено 6125 случаев COVID-19.
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