На Николаевщине за сутки возросло количество случаев заражения коронавирусом: 42 инфицированных

21 апреля, 2020, 13:06

В Николаевской области, которая долго оставалась последним регионом без коронавируса, за последние 24 часа количество случаев заболевания удвоилось

Об этом сообщает областная госадминистрация.

За сутки в области подтвердили 42 случая коронавируса, а всего в регионе - 83 случая.

33 человека из 83 подтвержденных случаев - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 28 - Домановского района, 9 - Николаева, 6 - Первомайская, 4 - Арбузинского района. Также обнаружили в Южноукраинске, Казанковском и Врадиевском районе.

За минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

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